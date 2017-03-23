Каждый пятый автомобиль в России - внедорожник или кроссовер

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», каждый пятый автомобиль в России - внедорожник или кроссовер, их доля в парке легковых автомобилей составляет 19%.

На 1 января 2017 года в России насчитывалось 41,6 млн легковых автомобилей. При этом доля иномарок превышает половину парка - 59%.

По информации аналитического агенства «АВТОСТАТ», на долю автомобилей, соответствующих экологическим стандартам не ниже "Евро-4", приходится 39% от общего объёма парка, дизельных легковых автомобилей числится лишь около 5%.

Добавим, в стране есть 9 регионов с автопарком свыше 1 млн машин. Помимо Москвы (3,78 млн шт.) и Подмосковья (2,56 млн шт.), порядка миллиона легковых автомобилей насчитывается в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Ростовской, Свердловской и Челябинской областях, Татарстане, Башкортостане.

В России 11 марок автомобилей имеют парки свыше 1 млн экземпляров. Прежде всего, это LADA (13,87 млн шт.) и Toyota (3,64 млн шт.), затем идут Nissan, Hyundai, Chevrolet, Renault, KIA, Volkswagen, Ford, Mitsubishi и GAZ.