Владимир Путин подарил Сергею Лаврову на день рождения сборник стихов Фёдора Тютчева

Президент России Владимир Путин поздравил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с днём рождения и подарил ему сборник стихов русского поэта Фёдора Тютчева.

Как сообщает официальный сайт Кремля, глава государства вручил подарок Сергею Лаврову перед началом заседания Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

Напомним, 21 марта Сергею Лаврову исполнилось 67 лет. Можно предположить, что выбор подарка для него неслучаен. Фёдор Тютчев многие годы посвятил дипломатической карьере: сначала в Русской дипломатической миссии, а потом в МИДе.