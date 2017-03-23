Областная газета
Политика 23 марта 2017, 12:52

Владимир Путин подарил Сергею Лаврову на день рождения сборник стихов Фёдора Тютчева

Президент России Владимир Путин поздравил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с днём рождения и подарил ему сборник стихов русского поэта Фёдора Тютчева.

Как сообщает официальный сайт Кремля, глава государства вручил подарок Сергею Лаврову перед началом заседания Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

Напомним, 21 марта Сергею Лаврову исполнилось 67 лет. Можно предположить, что выбор подарка для него неслучаен. Фёдор Тютчев многие годы посвятил дипломатической карьере: сначала в Русской дипломатической миссии, а потом в МИДе.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Первая английская оперетта на сцене Свердловской музкомедии

Первая английская оперетта на сцене Свердловской музкомедии

Театральная фантазия

Театральная фантазия

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Эвакуатор для гусеничной техники на Юду.

Услуги мотоэвакуаторов в Высоковске: создать заявку >>

Курьер по заказам, смотрите ссылку.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (23 марта)

Фото: http://memory-map.prosv.ru/
Этот день в истории Свердловской области - 23 марта

Международный турнир по спортивным танцам

Международный турнир по спортивным танцам