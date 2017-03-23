Екатеринбургская академия современного искусства переехала в здание памятника архитектуры на Уралмаше

Александра Покоева

Екатеринбургская академия современного искусства (ЕАСИ) полностью переехала в задание центра культуры «Орджоникидзевский» по адресу бульвар Культуры, 3, которое является памятником архитектуры. Вуз получил официальное письмо Рособрнадзора об успешном лицензировании этого учебного корпуса, сообщает официальный портал Екатеринбурга.

После получения официальных документов ЕАСИ посетили депутаты Екатеринбургской городской думы. Ректор академии Инна Ахьямова попросила их помочь с решением проблемы ремонта актового зала: «Ещё в 2013 году в здании случился пожар. Сгорел актовый зал Дома культуры. Помещение было опечатано, оно находится в аварийном состоянии. К сожалению, мы до сих пор не можем приступить к ремонту, так как на первом этаже здания располагается продуктовый магазин. Его руководство препятствует обследованию перекрытий, мотивируя это потерей выручки. В целях безопасности во время проведения обследования в магазине не должно быть людей. А речь идёт о двух тысячах квадратных метров муниципальной собственности, которая простаивает без дела. Эти помещения могли бы быть использованы под учебные кабинеты или под студенческое общежитие при академии».

Депутаты пообещали взять ситуацию на контроль и вынести вопрос о состоянии здания и возможности выделения средств на ремонт на заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности Екатеринбургской городской думы.

Здание на бульваре Культуры, 3 было построено в 1929-1935 годы. Изначально руководство завода в нём собиралось расположить фабрику-кухню для рабочих, однако к тому моменту, как здание было достроено, необходимость в ней отпала. И в 1937 году торжественно был открыт Дворец культуры, который позже переименовали в ЦК «Орджоникидзевский».