Столица Урала встретит танцоров со всей России и зарубежья

При поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и Русской Медной Компании 15-16 апреля 2017 года в столице Урала пройдёт Международный турнир по спортивным танцам «Кубок губернатора Свердловской области».

В этом году гостей Кубка ожидает турнир в европейской и латино-американской программах, а также первенство УрФО. На паркете свои номера представят более 3 тысяч профессиональных спортсменов, показательные выступления готовят неоднократные чемпионы мира и Европы: Эльдар Джафаров, Денис Тагинцев и Светлана Борисова, Евгений Лисунов и Кристина Лисунова (пара также обладает серебром Всемирных игр по неолимпийским видам спорта).

Талант и мастерство танцоров оценит по международным стандартам судейский состав из Германии, Польши, Чехии, Прибалтики, Казахстана, а также из многих городов России.

Международный турнир ждёт гостей 15 — 16 апреля в Дворце спорта УГМК (г. Верхняя Пышма ул. Орджоникидзе, 15).

Справки по телефонам +7-963-272-31-31, +7-912-222-32-58.