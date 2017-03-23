Областная газета
Экономика 23 марта 2017, 13:50

Муниципалитеты Среднего Урала в 2017 году получат 3,6 млрд рублей на обновление автодорог

3,6 млрд рублей получат муниципалитеты Среднего Урала в нынешнем году на строительство, реконструкцию и ремонт дорог местного значения. Такое постановление приняло областное правительство, заседание которого провёл Евгений Куйвашев.

Как сообщает областной департамент информполитики, львиная доля выделяемой суммы уйдёт Екатеринбургу. Столица Урала сможет израсходовать на обновление автодорог почти 2,9 млрд рублей. Остальные 700 млн рублей распределят между 15 муниципалитетами, наиболее сильно нуждающимися в срочной модернизации транспортной инфраструктуры.

В связи с предстоящими масштабными ремонтными работами Евгений Куйвашев поручил местным властям заранее проработать удобные для автомобилистов и общественного транспорта маршруты объезда реконструируемых участков дорог.

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