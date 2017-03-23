Число солдат-срочников в Уральском округе Росгвардии сократилось до 5 процентов

Федеральная служба войск Национальной гвардии России продолжает переход на контрактную систему комплектования, начатый ещё в то время, когда Внутренние войска были подчинены Министерству внутренних дел РФ. Как сообщил журналистам командующий Уральским округом войск Национальной гвардии генерал-лейтенант Игорь Голлоев, сейчас доля военнослужащих по призыву составляет всего 5 процентов от всего личного состава округа.

- Когда работа по переходу на контрактную систему комплектования только начиналась, она затрагивала целые подразделения, - рассказал командующий округом. - На момент создания Росгвардии доля военнослужащих по призыву составляла в Уральском округе порядка 15 процентов. Сейчас, после присоединения подразделений, ранее входивших в состав МВД, этот показатель составляет порядка 5 процентов.

Генерал Голлоев добавил, что в настоящее время продолжается работа по переводу сотрудников ОМОН и СОБР из числа полицейских в разряд войсковых: с личным составом проводятся необходимые организационно-штатные мероприятия, в ходе которых бывшие полицейские подпишут контракты о прохождении военной службы в Росгвардии и им будут присвоены воинские звания взамен специальных.

Отметим, в настоящее время в состав Росгвардии, помимо уже упомянутых подразделений ОМОН и СОБР, наряду с войсковыми частями и подразделениями бывших ВВ МВД вошли подразделения лицензионно-разрешительной работы (ЛРР), осуществляющие контроль за оборотом оружия, а также вневедомственной охраны, занимающиеся охраной правопорядка, государственных и муниципальных объектов и имущества граждан.