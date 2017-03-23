За 2016 год предприниматели задолжали полмиллиарда рублей Екатеринбургской таможне

За 2016 год предприниматели задолжали Екатеринбургской таможне 516 млн руб., что в три раза больше по сравнению с 2015 годом. В результате работы по взысканию долгов в государственную казну вернулись 348 млн руб, сообщает пресс-служба таможни.

- За 2016 год в адрес организаций–должников направлено 1301 требование об уплате таможенных платежей, принято 21 решение о взыскании денежных средств в бесспорном порядке, принято 11 решений о взыскании задолженности за счёт имущества плательщика, направлено одно исковое требование в суд о взыскании задолженности с физического лица, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской таможни.

Отметив, в случае неисполнения в добровольном порядке требований таможенного органа о неуплаченных суммах таможенных платежей, пеней, могут быть приостановлены операции по счетам плательщиков в банке, арестовано имущество (для юридических лиц), временно ограничен выезд за границу (для физических лиц).