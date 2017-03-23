Губернатор поручил ускорить работу по привлечению частных инвестиций на модернизацию объектов ЖКХ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на сегодняшнем заседании регионального кабинета министров поручил областному правительству и главам муниципалитетов завершить ревизию и оформление объектов ЖКХ, а также ускорить актуализацию муниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

Как сообщает областной департамент информполитики, быстрое проведение этой работы подзволит сделать свердловское ЖКХ привлекательным для инвесторов и в будущем привлечь около 20 млрд рублей частных инвестиций.

Напомним, на Среднем Урале уже есть опыт успешного государственно-частного партнёрства в этой отрасли. К сегодняшнему дню в Свердловской области заключено 27 концессионных соглашений на общую сумму свыше 3,9 млрд рублей.

— Улучшение ситуации в ЖКХ, повышение качества услуг стало одним из ключевых проектов нашей «Пятилетки развития». Сейчас по моему поручению стартовал сбор предложений в эту программу от жителей области. Даже судя по первым откликам, совершенствование работы жилищно-коммунального сектора волнует людей наиболее остро. Отвечая на такой запрос свердловчан, мы должны создать необходимые условия для дополнительного притока инвестиций в эту сферу, — подчеркнул глава региона