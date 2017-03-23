Сразу две екатеринбурженки поборются за звание «Мисс Россия»

Александра Покоева

Победительница конкурса «Мисс Екатеринбург – 2016» Елизавета Аниховская и вице-мисс этого же конкурса Ирина Воржева вошли в состав 50 финалисток конкурса «Мисс Россия - 2017», сообщает директор екатеринбургского конкурса Светлана Петракова в социальных сетях.

Сейчас девушки готовятся к финальному шоу, которое пройдёт 15 апреля. В этом году «Мисс Россия» состоится в 25-й раз. Победительница получит корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом, денежный приз, а также шанс представлять Россию на международных конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная».

Напомним, Елизавета Аниховская стала «Мисс Екатеринбург» в 18 лет. Девушка приехала из Асбеста и поступила в художественное училище имени Шадра на отделение реставрации икон. Ирина Воржева приехала в Екатеринбург из Нижнего Тагила, на момент участия в конкурсе ей было 21 год. Она учится в УрГУПС по специальности «Мировая экономика».

Фото: Facebook