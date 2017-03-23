Областная газета
Общество 23 марта 2017, 14:33

Сразу две екатеринбурженки поборются за звание «Мисс Россия»

Александра Покоева

Победительница конкурса «Мисс Екатеринбург – 2016» Елизавета Аниховская и вице-мисс этого же конкурса Ирина Воржева вошли в состав 50 финалисток конкурса «Мисс Россия - 2017», сообщает директор екатеринбургского конкурса Светлана Петракова в социальных сетях.

Сейчас девушки готовятся к финальному шоу, которое пройдёт 15 апреля. В этом году «Мисс Россия» состоится в 25-й раз. Победительница получит корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом, денежный приз, а также шанс представлять Россию на международных конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная».

Напомним, Елизавета Аниховская стала «Мисс Екатеринбург» в 18 лет. Девушка приехала из Асбеста и поступила в художественное училище имени Шадра на отделение реставрации икон. Ирина Воржева приехала в Екатеринбург из Нижнего Тагила, на момент участия в конкурсе ей было 21 год. Она учится в УрГУПС по специальности «Мировая экономика».

Фото: Facebook

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Первая английская оперетта на сцене Свердловской музкомедии

Первая английская оперетта на сцене Свердловской музкомедии

Театральная фантазия

Театральная фантазия

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Цена фуры для грузоперевозок, смотреть здесь.

Курьерская доставка Дегунино Западное - подробнее тут.

Услуги мотоэвакуаторов в районе Хамовники: смотрите на YouDo.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (23 марта)

Фото: http://memory-map.prosv.ru/
Этот день в истории Свердловской области - 23 марта

Международный турнир по спортивным танцам

Международный турнир по спортивным танцам