Областная газета
Общество 23 марта 2017, 15:21

Нынешним летом оздоровительные лагеря на Среднем Урале будут работать в четыре смены

В 2017 году 58 из 70 оздоровительных лагерей, действующих в Свердловской области, отработают четыре смены вместо привычных трёх. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

По словам и.о. регионального министра общего и профессионального образования Нины Журавлёвой, это позволит за предстоящий сезон отправить на отдых в загородные лагеря или санатории на 24 тыс. человек больше, чем в прошлом году.

В целом областной бюджет выделит на организацию летней оздоровительной кампании около 1 млрд рублей. Благодаря этому отдохнуть в летних лагерях смогут примерно 350 тыс. детей. 

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