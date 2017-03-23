Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Великобритании Терезе Мэй

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезе Мэй в связи с терактом в Лондоне.

Как сообщает официальный сайт Кремля, Владимир Путин передал слова сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от нападения.

— Силы террора действуют всё более коварно и цинично. Очевидно, что для противостояния террористической угрозе требуется реальное объединение усилий всех членов мирового сообщества, — отметил Президент России в своей телеграмме.

Напомним, в результате нападения террориста в Лондоне пострадали около сорока человек.