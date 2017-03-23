Областная газета
Культура 23 марта 2017, 16:00

На проведение Дельфийских игр Свердловская область потратит 43 миллиона рублей

Дельфийские игры в Екатеринбурге пройдут с 18 по 23 апреля. В среду, 22 марта, в столице Урала побывали члены делегации Национального Дельфийского Совета. Они осмотрели места проживания участников Игр, площадки проведения конкурсных мероприятий и остались удовлетворены уровнем подготовки региона к предстоящему масштабному событию. 

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О том, что необходимо сделать всё возможное для того, чтобы дебютное проведение на Среднем Урале XVI молодёжных Дельфийских игр стало событием в высшей степени удачным и полезным для региона, сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, обозначая повестку на заседании регионального правительства.

- На проведение игр в областном бюджете предусмотрены средства в объеме 43 миллиона рублей. Ожидается, что в мероприятиях примут участие свыше 2900 человек, среди которых - две тысячи конкурсантов и их наставников, члены жюри и представители Дельфийского комитета в количестве 200 человек, а также 500 волонтёров. Дельфийские игры - эффективный инструмент сохранения культурного наследия, поддержки молодых талантов, содействия межкультурному диалогу, воспитанию духовности и гражданственности молодого поколения, - подчеркнул Евгений Куйвашев.

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