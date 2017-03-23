Сотрудников невьянской ИК-46 лишили званий и отправили в колонию за смерть осуждённого

Невьянский городской суд вынес приговор в отношении бывшего начальника исправительной колонии №46 Ильи Чикина и ещё трое экс-сотрудников учреждения ГУФСИН России по Свердловской области. Как сообщили в региональной прокуратуре, бывшие сотрудники признаны виновными в применении насилия к осуждённому, который скончался от побоев.

Кроме того, сам экс-руководитель исправительного учреждения признан виновным в растрате, совершённой с использованием служебного положения.

- Установлено, что днём 1 июля 2015 года бывший заместитель начальника ИК-46 Алексей Николаев, бывший начальник отдела безопасности колонии Евгений Панов и бывший младший инспектор группы надзора отдела безопасности колонии Дмитрий Усов из личной неприязни нанесли телесные повреждения осуждённому, - рассказала официальный представитель Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова. - В качестве предлога сотрудники колонии использовали якобы систематические нарушения осуждённым режима отбывания наказания.

По версии следствия, осуждённый был оставлен на длительное время пристегнутым наручниками к решетке у входа в камеру, а 3 июля 2015 года начальник колонии Чикин из личной неприязни нанёс удар кулаком в область сердца пострадавшего. Экспертами установлено, что все указанные повреждения в совокупности привели к гибели осуждённого.

Кроме того, как стало известно в ходе расследования данного уголовного дела, Чикин на полставки принял на должность водителя-сотрудника младшего инспектора отдела безопасности колонии. За время своей работы водителем данный сотрудник, получая 1,5 оклада, фактически не выполнял обязанности по основной должности, в результате чего региональному ГУФСИН был причинён ущерб в размере 124 тысяч рублей.

Суд постановил лишить Илью Чикина специального звания "подполковник внутренней службы" и отправить в исправительную колонию строгого режима на 13,5 лет. Алексей Николаев и Евгений Панов проведут в исправительной колонии строгого режима по 13 лет, они также лишены специальных званий: Николаев - подполковника, Панов - старшего лейтенанта внутренней службы. Дмитрий Усов приговорён к 7,5 годам колонии строгого режима и лишён специального звания "старший сержант внутренней службы". Всем осуждённым также в течение трёх лет запрещено занимать должности в правоохранительных органах.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.