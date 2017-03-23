Почтовые отделения на Среднем Урале оснастят системами управления электронной очередью

Александра Покоева

Почта России установит в отделениях в Свердловской области более 40 систем управления электронной очередью, сообщает пресс-служба компании.

В первую очередь терминалы появятся в отделениях почтовой связи с наиболее интенсивным трафиком, имеющих более трёх окон приёма посетителей. Это 28 отделений — в Екатеринбурге, два — в Серове, одно — в Асбесте.

В компании отмечают, что анализ работы первых установленных систем показал что среднее время ожидания в очереди составляет около 5,5 минут.

Модернизация отделений проводится в рамках реформы, призванной повысить качество и скорость обслуживания клиентов. Почта России установила уже 150 систем управления электронной очередью по всей стране. В этом году будет установлено ещё 1350 систем.