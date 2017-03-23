Экс-депутат Госдумы РФ Вороненков убит в Киеве

В четверг, 23 марта, в Киеве в результате перестрелки был убит экс-депутат Государственной думы РФ Денис Вороненков. Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу киевской полиции Андрея Крищенко, инцидент произошёл у входа в отель "Премьер-Палас".

"Была перестрелка возле входа в отель "Премьер-палас", - приводит информагентство слова Крищенко. - Один погиб, двое ранены, они находятся в больнице. Уже установлена личность погибшего. Это политик российский, бывший депутат Госдумы. Да, подтверждаю, что это Денис Вороненков".

Один из раненых - охранник Вороненкова, который успел открыть ответный огонь, также ранив нападавшего. В качестве одной из версий киевская полиция рассматривает заказное убийство.

Отметим, Денис Вороненков, будучи депутатом Госдумы РФ от коммунистической партии, в октябре прошлого года эмигрировал на Украину, отказавшись от российского гражданства. В России Вороненков по подозрению в организации крупного мошенничества был объявлен в федеральный, а с 27 февраля - в международный розыск.