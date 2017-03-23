ВЦИОМ: большинство россиян не готовы принять монархический строй

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты исследования отношения жителей страны к возможности установления монархической формы правления. Как оказалось, лишь 8% опрошенных готовы принять монархию и даже видят достойного претендента.

Категорически против монархии 68% респондентов. 22% в принципе не против монархии, но достойной кандидатуры на пост царя не видят. Ещё 4 % ответить на данный вопрос затруднились.

- Возврат в прошлое, в архаику, в историю с её перипетиями и трагическими страницами – такие ассоциации возникают у многих россиян при мысли о восстановлении монархии, - прокомментировал результаты исследования директор Департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов. - При этом отчетливо видно, что старшие, «советские» поколения сопротивляются этой идее заметно сильнее, чем молодёжь, для которой монархическая форма правления является одной из допустимых. В сознании молодёжи монархия уже не противопоставляется свободе и демократии, но при этом привлекательна своей рациональностью и эффективностью. Не исключено, что, «антимонархическая прививка» советского периода через поколение перестанет действовать.

Если же говорить о форме государственного устройства, которая устраивала бы россиян, то на сегодняшний день таковой стала республика - за неё высказались 88 % опрошенных.

Инфографика: ВЦИОМ