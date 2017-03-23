Общественная палата Свердловской области обсудила поправки к законам о гражданстве и правовом положении иностранцев

Законопроект с поправками к федеральным законам "О гражданстве РФ" и "О правовом положении иностранных граждан в РФ" был подготовлен депутатом Госдумы Константином Затулиным в развитие поставленной Владимиром Путиным задачи разработать ускоренный порядок "предоставления российского гражданства нашим соотечественникам - носителям русского языка и русской культуры, прямым потомкам тех, кто родился и в Российской Империи, и в Советском Союзе".

По сути, предлагается дать право признавать носителями русского языка не только тех, кто родился на территории России, но и на территории Российской империи и СССР. Кроме того, предлагается новый принцип получения гражданства, основанный на "праве почвы".

Ещё одно принципиальное новшество - претендентам на российское гражданство не нужно будет обращаться к властям бывшей родины с заявлением об отказе от гражданства, достаточно такое заявление написать российским властям. На обсуждении экспертами единодушно была признана актуальность и давно назревшая необходимость в таких поправках.

А вот по технике исполнения развернулись жаркие дебаты. Во-первых, нужно определить чёткие критерии понятия "носители русского языка и культуры". Во-вторых, за сто лет границы и империи, и СССР, и России менялись не раз и нужно определиться, какие взять за основу. Участники слушаний отметили, что предложенные поправки значительно расширяют круг лиц, которые могут претендовать на гражданство, но не снимают противоречий, которые неизбежно возникнут в ходе правоприменительной практики. На сегодняшний день ключевой проблемой остаётся несовершенство и степень коррупционности оценки владения русским языком.

Ведикт: поправки важны и нужны, но требуют доработки. Свои замечания и предложения эксперты отправят в Общественную палату РФ.