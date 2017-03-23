У екатеринбуржцев появилась возможность увидеть окаменевшие молнии

В Екатеринбурге открылась первая в России выставка окаменевших молний "Фульгурит - окаменевшая молния». Она продлится в геологическом музее Уральского государственного горного университета с 23 марта до конца мая.

Приуроченная к году экологии выставка посвящена необычным природным образованиям – фульгуритам. Это неправильной формы трубки из пузырчатого стекла, которые образуются в песке или твёрдой горной породе в результате удара молнии. Внешне они напоминают корень дерева или ветвь с многочисленными отростками.

– Фульгурит – очень редкое вещество, немногие геологические музеи могут похвастаться такими экспонатами, - рассказал «ОГ» директор геологического музея УГГУ Дмитрий Клеймёнов. - И в нашем музее прежде не было ни одного фульгурита.

По его словам, посетители выставки смогут увидеть более 20 фрагментов фульгуритов, которые достигают 40 сантиметров в длину. Большинство из них было найдено в Селенгинском районе Бурятии.

–Столь хорошей коллекции с точки зрения сохранности я ещё не видел. Один из экспонатов нам подарили в Санкт-Петербурге. Все образцы внешне очень занимательные, к тому же они представляют большой интерес с научной точки зрения. Наши специалисты будут их исследовать, чтобы понять, какие процессы происходят во время удара молнии, на сегодняшний день эти явления мало изучены, – подчеркнул Дмитрий Клеймёнов.

Фото: пресс-служба УГГУ