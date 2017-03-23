В Москве пройдёт выставка работ незрячего екатеринбургского фотографа

Александра Покоева

В московском Центре фотографии имени братьев Люмьер представят выставку работ незрячего путешественника-фотографа из Екатеринбурга Александра Журавлёва, пишет ТАСС.

Фотографии презентует сам автор, для этого он специально приехал в Москву вместе с режиссёром Иваном Сосниным, который снял документальный фильм про путешественника. В ходе показа фильма зрители с помощью очков виртуальной реальности и специального режима для слабовидящих смогут увидеть происходящее так, как видит Журавлёв.

Мероприятие будет проходить в рамках проекта «За горизонт», который запущен совместно с благотворительным фондом «Белая трость» в поддержку незрячих людей. Выставка будет работать в Москве до 9 апреля.

Александр Журавлёв почти полностью потерял зрение в 11 лет. Несколько лет назад тридцатилетний фотограф начал путешествовать вместе с собакой-поводырём по кличке Умка. Ему уже удалось освоить горные лыжи, а также научиться фотографировать природу. По словам уральского фотографа-путешественника, почти стопроцентное отсутствие зрения не мешает ему изучать окружающий мир.