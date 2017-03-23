Областная газета
Общество 23 марта 2017, 18:28

Губернатор наградил Станислава Набойченко знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о награждении председателя Общественной палаты Свердловской области Станислава Набойченко  региональным знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.

Напомним, 25 марта Станислав Набойченко отмечает своё 75-летие. С 1986 по 2007 год он был ректором Уральского политехнического института им. С.М. Кирова (с 1992 года — Уральский государственный технический университет — УПИ). Станислав Набойченко является бессменным председателем Общественной палаты Свердловской области со дня её создания.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Первая английская оперетта на сцене Свердловской музкомедии

Первая английская оперетта на сцене Свердловской музкомедии

Театральная фантазия

Театральная фантазия

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Вывоз строительного мусора область, посмотреть.

Эвакуатор транспортных средств Кузнецкий мост - подробнее по ссылке.

Эвакуатор с частичной погрузкой для Газели на http://perevozki.youdo.com/evacuation/trucks/gazel/evac/chastichnaya/.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (23 марта)

Фото: http://memory-map.prosv.ru/
Этот день в истории Свердловской области - 23 марта

Международный турнир по спортивным танцам

Международный турнир по спортивным танцам