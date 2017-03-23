Губернатор наградил Станислава Набойченко знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о награждении председателя Общественной палаты Свердловской области Станислава Набойченко региональным знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.

Напомним, 25 марта Станислав Набойченко отмечает своё 75-летие. С 1986 по 2007 год он был ректором Уральского политехнического института им. С.М. Кирова (с 1992 года — Уральский государственный технический университет — УПИ). Станислав Набойченко является бессменным председателем Общественной палаты Свердловской области со дня её создания.