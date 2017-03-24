В выходные на Среднем Урале пройдёт мокрый снег

В выходные синоптики обещают на Среднем Урале днём переменную облачность, осадки в виде мокрого снега и гололёдные явления, сообщает Уральский гидрометцентр.

Сегодня, 24 марта, днём столбик термометра поднимется до +2,+7, в низинах до -1. Ветер южный с переходом на западный 4-9 м/с, порывы до 13 м/с. В ночь на субботу похолодает до -1...-6, в горах до -11.

Завтра, 25 марта, днём синоптики обещают температуру воздуха до +1...+6. Ветер юго-западный 5-10 м/с. В ночь с субботы на воскресенье столбик термометра опустится до -1...-6, при прояснении до -11. В воскресенье, 26 марта, днём потеплеет до +1...+6. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 м/с.

В Екатеринбурге в выходные днём ожидается температура воздуха до +3...+6, ночью - до -5...-1. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 м/с. Днём будет переменная облачность и небольшой мокрый снег.