Областная газета
Общество 24 марта 2017, 07:15

В выходные на Среднем Урале пройдёт мокрый снег

В выходные синоптики обещают на Среднем Урале днём переменную облачность, осадки в виде мокрого снега и гололёдные явления, сообщает Уральский гидрометцентр. 

Сегодня, 24 марта, днём столбик термометра поднимется до +2,+7, в низинах до -1. Ветер южный с переходом на западный 4-9 м/с, порывы до 13 м/с. В ночь на субботу похолодает до -1...-6, в горах  до -11. 

Завтра, 25 марта, днём синоптики обещают температуру воздуха до +1...+6. Ветер юго-западный 5-10 м/с. В ночь с субботы на воскресенье столбик термометра опустится до -1...-6, при прояснении  до -11. В воскресенье, 26 марта, днём потеплеет до +1...+6. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 м/с.

В Екатеринбурге в выходные днём ожидается температура воздуха до +3...+6, ночью - до -5...-1. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 м/с. Днём будет переменная облачность и небольшой мокрый снег.

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