В библиотеках Екатеринбурга родителям расскажут, как записать ребёнка в лагерь

В эти выходные, 25 и 26 марта, учреждения Муниципального объединения библиотек Екатеринбурга станут учебными площадками для родителей, которые хотят записать своих детей в летний оздоровительный лагерь через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

- На встрече «Оформление путевок для летнего отдыха и оздоровления детей через портал госуслуг» родители узнают, каковы правила и условия записи детей, какие документы нужно подготовить. Для тех, кто еще не знаком с порталом, пройдёт мастер-класс по регистрации и знакомству с услугами, которые он предоставляет. Мероприятие пройдёт в нескольких библиотеках, вход свободный, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, в Екатеринбурге 1 апреля в полночь через Единый портал государственных и муниципальных услуг стартует приём заявлений от родителей, которые желают отправить летом ребёнка в детский лагерь. В этом году братьев и сестёр можно записать в один лагерь, подав одно заявление.

В загородные лагеря приём заявлений пройдёт с 1 по 17 апреля (на все смены), в санатории — с 25 апреля по 15 мая (на все периоды), в городские лагеря: с 1 апреля по 30 апреля (на 1-ю смену),с 1 апреля по 20 мая (на 2-ю смену), с 1 апреля по 10 июня (на 3-ю смену).

В выходные обучение родителей пройдёт на нескольких площадках:

25 марта в 15:00:

Библиотека имени А. И. Герцена (улица Чапаева, 5), телефон 257-84-07;

Библиотека № 6 имени К. Г. Паустовского (улица Белореченская, 26), телефон 233-71-15;

Библиотека № 7 (улица Фролова, 29), телефон 373-44-37;

Библиотека № 9 (улица Студенческая, 3), телефон 341-26-09;

Библиотека № 13 имени Н. В. Гоголя (улица Седова, 30), телефон 366-16-63;

Библиотека № 14 (улица Свердлова, 25), телефон 370-21-05;

Библиотека № 17 (проспект Ленина, 70), телефон 374-23-35;

Библиотека № 40 (улица Старых Большевиков, 18), телефон 352-11-61;

Библиотека № 42 (улица Шефская, 96), телефон 333-72-74.

26 марта в 15:00:

Городской библиотечный информационный центр (улица Антона Валека, 12);

Библиотека № 15 (улица Билимбаевская, 33), телефон: 322-81-70;

Библиотека № 19, им. А.П. Чехова (улица Малышева, 128), телефон: 374-35-11;

Библиотека № 28 им. М. Горького (улица Ильича, 20), телефон 338-39-92;

Библиотека № 31 (переулок Ремесленный, 7), телефон: 256-48-99.

Более подробную информацию горожане могут получить по телефону: 358-15-62