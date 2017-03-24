Областная газета
Общество 24 марта 2017, 08:05

В центре Екатеринбурга сегодня закроют парковку на выходные из-за ярмарки

В Екатеринбурге в ближайшие выходные, 25 и 26 марта, на площади 1905 года откроется вторая в сезоне 2017 года сельскохозяйственная ярмарка. Автомобильную парковку закроют с 19:00 пятницы до 18:00 воскресенья, сообщает пресс-служба мэрии города.

Очередную ярмарку выходного дня приурочили к Всемирному дню защиты прав потребителей. Помимо вкусных и полезных удовольствий 25 марта посетителям ярмарки представят концертно-развлекательную программу.

- В выходные в рамках праздничной торговли и гуляний площадь 1905 года превратится в яркий ярмарочный городок с огромным количеством свежих и вкусных продуктов, подарков, сувениров, которые посетители ярмарки смогут купить напрямую у производителей. Торговые ряды будут заполнены сельскохозяйственной продукцией и продовольственными товарами от производителей всего Уральского региона, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. 

Торговые ряды на площади 1905 года будут открыты в субботу и воскресенье с 09:00 и до 16:30.

Фото: мэрия Екатеринбурга

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