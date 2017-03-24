Два автомобиля и гараж горели минувшей ночью на Среднем Урале

Сюжет Поджигатели

Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

В ночь на 24 марта на Среднем Урале горели два автомобиля и гараж. В ГО Богданович на площади 30 кв. м. повреждены стены и кровля частного гаража и машина ГАЗ 3102, в Екатеринбурге на площади трёх кв. м. испорчены моторный отсек и салон Toyota Land Cruiser, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В селе Коменки ГО Богдановиче сообщение о возгорании гаража и автомобиля по улице 30 лет Победы поступило в диспетчерскую в 00:55. На тушение пожара выезжали восемь огнеборцев на двух спецмашинах. В 1:31 открытое горение было ликвидировано, в 1:52 огонь полностью потушен.

- В Екатеринбурге сообщение о возгорании автомобиля Toyota Land Cruiser по улице Стачек поступило сегодня, 24 марта, в 5:14. В тушении пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы техники. Открытое горение удалось ликвидировать в 5:26, огонь полностью потушить - в 6:11, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Напомним, в ночь с 22 на 23 марта на Среднем Урале также горели два автомобиля. В Берёзовском на площади одного кв. м были повреждены кузов и салон кроссовера Land Rover Freelander, в Североуральском ГО на площади трёх кв. м испорчены моторный отсек и салон машины ВАЗ-2107.