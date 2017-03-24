Жена путешественника Фёдора Конюхова презентует в Екатеринбурге сборник своих дневниковых записей

В екатеринбургском духовно-просветительском центре "Царский" (ул. Царская, 8) сегодня, 24 марта, в 19:00 жена путешественника Фёдора Конюхова презентует свою книгу "Моя жизнь с путешественником". Также она расскажет уральцам, как жить в браке с необычным человеком, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Ирина Конюхова уже 30 лет замужем за российским путешественником, иереем УПЦ МП, писателем, художником, пилотом свободного аэростата. Фёдор Конюхов совершил 5 кругосветных плаваний, 17 раз пересёк Атлантику, в том числе один раз на весельной лодке, побил множество мировых рекордов.

- О жизни с отцом Фёдором Ирина написала книгу "Моя жизнь с путешественником". Это собрание искренних дневниковых записей о том, как они вместе дважды пересекали Атлантику, как ездили по монгольским степям на верблюдах и не в последнюю очередь – о том, как она "на суше" месяцами ждала мужа из опасных кругосветок, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

В программе запланирован просмотр документального короткометражного фильма "Дорога любви" на основе видео из личного архива семьи Конюховых. Сегодня с екатеринбуржцами также встретится Владимир Лучанинов – главный редактор издательства "Никея", богослов, автор книг для детей и для взрослых, отец пятерых дочерей.

Фото: Екатеринбургская епархия