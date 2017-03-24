На стадионе "Екатеринбург-Арена" начались работы по отделке фасада

Отделочные работы на фасаде стадиона "Екатеринбург-Арена" начаты подрядчиком - компанией "Синара-Девелопмент". Как сообщили в пресс-службе компании, в первую очередь будут смонтированы перфорированные панели на металлоконструкциях над историческими стенами здания. Затем работы начнутся на западной и восточной сторонах стадиона.

Фото: "Синара-Девелопмент"

Отделку фасада планируется завершить осенью.

Серые перфорированные панели защитят от ветровой нагрузки внутреннее пространство арены, а также будут выполнять декоративную и эстетическую функции, сообщили в пресс-службе подрядной организации.

Фото: "Синара-Девелопмент"

После окончания фасадных работ будет смонтирована система архитектурной подсветки, которая будет иметь различные режимы работы, в том числе - возможность воспроизводить на фасаде тестовые сообщения об идущем матче.

Отметим, на строительной площадке "Екатеринбург-Арены" также ведутся работы по остальным направлениям: устройство покрытия крыши, монтаж северной и южной сборно-разборных трибун, отделочные работы в подтрибунных помещениях, устройство инженерных сетей и объектов периферии.

В 2018 году на главном стадионе столицы Среднего Урала пройдёт часть игр чемпионата мира по футболу.