На Среднем Урале появился первый мобильный автогородок для обучения ПДД школьников

На Среднем Урале появился первый мобильный автогородок, в комплект которого входят мини-автомобили, макеты светофоров и дорожных знаков, прицеп для перевозки оборудования по муниципалитетам. Обучение в нём уже прошли учащиеся Екатеринбургского кадетского корпуса, сообщает областной департамент информполитики.

Теоретическая часть курса преподаётся в автомобиле «газель», переоборудованном под учебный класс и оснащённом материалами и планшетами для сдачи теста. Затем инструктор по вождению объясняет порядок преодоления препятствий, барьеров с соблюдением ПДД, а также проводит занятия по практическому вождению.

- Автомобилями, входящими в комплект автогородка, достаточно сложно управлять, поэтому мы в перспективе планируем дополнить комплект легкоуправляемыми средствами передвижения для детей младшего возраста, например, самокатами или электромобилями. Все это нужно для того, чтобы сформировать у ребёнка навык ориентации в стандартных и нестандартных ситуациях. Это и есть основы безопасности жизнедеятельности, – отметила замначальника отдела общего, дошкольного и дополнительного образования министерства общего и профессионального образования Свердловской области Ольга Деникаева.

Добавим, мобильный автогородок был выделен Свердловской области в рамках реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 гг.».

В дальнейшем планируется разработка маршрута, по которому мобильный автогородок провезут по Свердловской области. Первыми могут стать наиболее проблемные отдалённые территории на севере региона.

Фото: областной департамент информполитики