В Екатеринбургском зоопарке у чакоанских мар родилась тройня

В Екатеринбургском зоопарке у чакоанских мар Беллы и Дина родилась тройня. Детёныши ещё питаются маминым молоком и держатся поближе к самке, сообщили в пресс-службе учреждения.

Мара, известная также как патагонский заяц или патагонская свинка, житель Южной Америки. Это четвёртый по величине грызун в мире. У животного длинные и сильные задние ноги, голова очень похожа на заячью, но уши небольшие. Достигает 50 см в длину, умеет прыгать как заяц, ходить иноходью, может очень быстро бегать.

Мары рождают до трёх детенышей, затем новорождённый сразу может активно передвигаться, но старается держаться ближе к взрослым особям. Пара чакоанских мар прибыла в Екатеринбург из Московского зоопарка в 2015 году. В августе у них родился первый малыш – девочку назвали Марисоль. Пол новорождённых детёнышей можно будет определить лишь через пару недель. Пока самый старший детёныш заметно крупнее остальных двух, поскольку родился первым, рассказали в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка.

Увидеть чакоанских мар с детёнышами можно на втором этаже павильона «Экзотеррариум».

Фото: Екатеринбургский зоопарк