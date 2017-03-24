Правительство РФ изменило правила госзакупок

При госзакупках по утверждённому перечню некоторых товаров аванс станет необязательным. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 24 марта, распоряжении правительства Российской Федерации. Данная мера направлена на сокращение дефицита бюджета.

При государственных закупках готовой продукции массового потребления по утверждённому перечню авансирование соответствующих контрактов проводиться не будет, говорится в пояснительной записке к документу.

В перечень вошли, в частности, постельное белье, ковры, спецодежда, бумага, канцелярские принадлежности, ноутбуки, планшеты, телевизоры, радиоприемники, легковые автомобили, грузовой транспорт. Кроме того, сюда отнесены такие услуги, как техническое обслуживание и ремонт автомобилей, компьютеров, коммуникационного оборудования, мебели и предметов домашнего обихода.