Областная газета
Экономика 24 марта 2017, 11:12

Правительство РФ изменило правила госзакупок

При госзакупках по утверждённому перечню некоторых товаров аванс станет необязательным. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 24 марта, распоряжении правительства Российской Федерации. Данная мера направлена на сокращение дефицита бюджета.

 При государственных закупках готовой продукции массового потребления по утверждённому перечню авансирование соответствующих контрактов проводиться не будет, говорится в пояснительной записке к документу.

В перечень вошли, в частности, постельное белье, ковры, спецодежда, бумага, канцелярские принадлежности, ноутбуки, планшеты, телевизоры, радиоприемники, легковые автомобили, грузовой транспорт. Кроме того, сюда отнесены такие услуги, как  техническое обслуживание и ремонт автомобилей, компьютеров, коммуникационного оборудования, мебели и предметов домашнего обихода.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Подписка на "ОГ" с вкладкой

Подписка на

Сказка на все времена

Сказка на все времена

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Услуги мотоэвакуаторов в районе Хамовники: смотрите на YouDo.

Доставка заказать на день рождения: выбирай нас!

Эвакуатор с частичной погрузкой для Газели на http://perevozki.youdo.com/evacuation/trucks/gazel/evac/chastichnaya/.

Международный турнир по спортивным танцам

Международный турнир по спортивным танцам