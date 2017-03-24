Первый канал отказался от предложения дистанционно представлять Юлию Самойлову на Евровидении-2017

Руководство "Первого канала" ответило отказом на предложение Европейского вещательного союза (ЕВС), предложившего организовать выступление представительницы России на Евровидении-2017 Юлии Самойловой дистанционно. На "Первом канале" считают, что подобная постановка вопроса противоречит самому смыслу конкурса.

"Мы считаем странным предложение дистанционного участия (российской певицы) и отказываемся от него, - приводит ТАСС текст заявления. - Оно, безусловно, противоречит самому смыслу мероприятия. Отказ Юлии Самойловой во въезде на территорию Украины нарушает правила конкурса".

Как отмечается, по условиям Евровидения страна-вещатель должна обеспечить всем участникам возможность получить въездную визу на весь период проведения мероприятия, а ЕВС не должен изобретать новых правил для российского участника в 2017 году и способен провести конкурс в соответствии со своим же регламентом.

Юлия Самойлова выбрана в качестве участника конкурса в полном соответствии с правилами "Евровидения", была зарегистрирована ЕВС и остаётся действующим конкурсантом.

Напомним, Юлия Самойлова должна была выступить на Евровидении-2017 с песней о любви "Flame Is Burning", однако Киев запретил ей въезд в страну на три года на основании того, что ранее певица давала концерты в Крыму. Согласно результатам жеребьёвки Россия должна выступить во втором полуфинале Евровидения-2017, который пройдёт 11 мая. Финал международного конкурса запланирован на 13 мая.