Областная газета
Земства 24 марта 2017, 11:44

Дума Сысертского городского округа отказалась от партийных списков

В сентябре 2017 года новые выборы местных депутатов пройдут по 10 двухмандатным избирательным округам. Такое решение было принято вчера, 23 марта, на заседании представительного органа, где депутаты голосовали за поправки в устав городского округа. Об этом “ОГ” рассказала председатель Думы Сысертского ГО Олеся Сирман-Прочитанская.

- Вчера на заседании было 18 человек, 16 проголосовали за изменения. Против проголосовали двое – Наталья Миронова и Андрей Фролов. Они избирались от КПРФ по партийным спискам, - уточнила  Олеся Сирман-Прочитанская. - Теперь выборы в Сысерти будут проходить не по смешанной, а по мажоритарной системе, то есть без партийных списков – будет 10  двухмандатных округов, от которых выберут по два депутата.

Спикер напомнила, что ранее в областной закон были приняты поправки, по которым  муниципалитеты автоматически переходят на мажоритарную систему, если у них выбирают не более 26 местных депутатов и в уставе не закреплена избирательная система. Право выбора – сохранить прежнюю систему или перейти на мажоритарную – было дано тем муниципалитетам, где, как в Сысертском ГО, в уставе прописана другая система выборов.

- Я считаю, что для избирателя важнее избирать депутатом конкретного человека, а не голосовать за список, - прояснила свою позицию Олеся Сирман-Прочитанская.

Сейчас в Думе Сысертского ГО работают 19 депутатов вместо 20 – один одномандатник Андрей Гориславцев перешёл в Заксобрание региона, и было решено не проводить довыборы, так как полномочия думы истекают в сентябре этого года.

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