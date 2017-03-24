Областная газета
Политика 24 марта 2017, 11:52

В резиденции уральского полпредства началось заседание с участием генпрокурора РФ Юрия Чайки

Сегодня, 24 марта, в 11:00 в здании резиденции полпредства Президента РФ в УрФО началось заседание генпрокурора Юрия Чайки с главами 41 субъекта РФ и 41 прокурором. Они обсудят проблемы защиты прав предпринимателей. 

В совещании также принимают участие бизнес-омбудсмен России Борис Титов, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, полпред Президента РФ в УрФО Игорь Холманских.

Как сообщила ранее пресс-служба мэрии Екатеринбурга, на совещании будут обсуждаться незаконные проверки предпринимателей надзорными органами и выполнение госконтрактов. 

Добавим, члены делегации начали прибывать в Екатеринбург ещё накануне вечером.

Фото: мэрия Екатеринбурга

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