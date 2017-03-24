Областная газета
Общество 24 марта 2017, 11:44

В России приостановлена деятельность "Свидетелей Иеговы"

Деятельность головной организации "Свидетели Иеговы" приостановлена на территории России в связи с экстремистской деятельностью. Как сообщает "Российская газета", пока организацию внесли в список экстремистских.

"Религиозная организация "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" теперь внесена в список организаций, активность которых приостановлена "в связи с осуществлением экстремистской деятельности", - пишет издание.

Отметим, ограничение, наложенное минюстом РФ, не окончательное. На 5 апреля назначено судебное заседание, в ходе которого будет решён вопрос о деятельности иеговистов в России.

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