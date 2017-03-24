Шестеро военнослужащих Росгвардии погибли при нападении террористов на воинскую часть в Чечне

В результате нападения вооружённой бандгруппы на воинскую часть Федеральной службы войск Национальной гвардии (Росгвардии) на территории Чеченской Республики погибли шестеро военнослужащих. Как сообщает департамент по взаимодействию со СМИ Росгвардии, шестеро нападавших были убиты.

- Около 2:30 в ночь на 24 марта группа вооружённых бандитов, воспользовавшись сильным туманом, попыталась проникнуть на территорию военного городка Национальной гвардии, - сообщили в Департаменте. - Бандгруппа была обнаружена войсковым нарядом, который вступил с ней в бой. В результате решительных действий личного состава проникновение бандитской группы внутрь городка не произошло.

В настоящее время район боестолкновения блокирован. Проводятся специальные мероприятия под руководством командующего Объединённой группировки войск. На месте происшествия работают оперативно-следственная группа и взрывотехники ФСБ. В Чеченскую Республику для выяснения всех обстоятельств произошедшего убыла оперативная группа Центрального аппарата Росгвардии.