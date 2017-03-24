Бизнес-омбудсмен России Борис Титов высоко оценил работу главы региона по улучшению делового климата

Сегодня, 24 марта, встретились губернатор Свердловской области и бизнес-омбудсмен России. Борис Титов высоко оценил работу областных властей по улучшению бизнес-климата в регионе и поддержке малых и средних предпринимателей, сообщает областной департамент информполитики.

- Мы видим, что малый и средний бизнес сегодня чувствует себя лучше. Это отражается и в тех показателях, по которым мы совместно с налоговой службой ведём учёт: это количество высокопроизводительных рабочих мест и доходы со стороны малого бизнеса в бюджет. Надо сказать, что в Свердловской области эти показатели растут, только за последнее время было создано 104 тысячи новых высокопроизводительных рабочих мест в регионе, — отметил в рамках рабочей встречи Борис Титов.

Бизнес-омбудсмен России поблагодарил главу региона за оперативное и эффективное взаимодействие института уполномоченного и предпринимательских объединений, организаций с администрацией области. При этом он отметил, что зачастую обращения предпринимателей связаны с проведением различных проверок и проблемами взаимодействия маленьких торговых точек в муниципалитетах с местными властями.

- Мы с региональным бизнес-омбудсменом Еленой Артюх выработали ряд мер по поддержке предпринимательского сообщества и планомерно их реализуем. Начиная с апреля этого года, мы совместно с силовыми ведомствами будем проводить регулярные приёмы предпринимателей, нуждающихся в помощи. Такие приёмы будут проходить каждый месяц. Для нас очень важна обратная связь с бизнес-сообществом, — рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Добавим, сегодня на Среднем Урале работают почти 200 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Оборот их продукции по итогам 2016 года превысил 1,8 триллиона рублей. В 2016 году был создан Фонд технологического развития промышленности Свердловской области и система специальных инвестиционных контрактов, продолжается строительство инфраструктурных объектов ОЭЗ «Титановая долина», привлекаются резиденты в индустриальный парк «Богословский», развивается ТОСЭР «Краснотурьинск».

Отметим также, что в 2016 году в ежегодный доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей Президенту РФ вошли 16 предложений, направленных от Свердловской области.

Фото: областной департамент информполитики