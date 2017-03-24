Свердловчанин занял третье место на чемпионате WorldSkills во Франции

На состоявшемся в Бордо национальном чемпионате WorldSkills France свердловчанин Леонид Шмаков, выступавший вне конкурса, занял третье место в компетенции "Сетевое и системное администрирование". Как сообщает департамент информационной политики региона, российская сборная приняла участие в WorldSkills France в трёх компетенциях: "Графический дизайн", "Камнетёсное дело", "Сетевое и системное администрирование".

- Перед участием в чемпионате Франции сборная России посетила чемпионат Германии, а в ближайшее время конкурсанты готовятся к участию в чемпионатах Великобритании, Китая и Венгрии, - сообщили в департаменте информполитики. - Одной из причин выбора российских экспертов в пользу французского чемпионата cтала победа сборной Франции в компетенции «Сетевое и системное администрирование» на европейском первенстве EuroSkills 2016 в Швеции, на котором российская сборная завоевала пять медалей.

Леонид Шмаков тогда стал бронзовым призёром.

Отметим, практика участия в национальных чемпионатах других стран применяется всеми странами-членами международного движения WorldSkills International. Так, в финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Краснодаре примут участие более 200 международных конкурсантов.

В Свердловской области с настоящее время ведётся работа над улучшением материальной базы учреждений образования, развитием системы непрерывного технического обучения, повышением мастерства молодых специалистов по методике WorldSkills, а также созданием регионального центра для одарённых детей. Кроме того, продолжается развитие Межрегионального центра компетенций, который будет осуществлять подготовку кадров по 16 специальностям из перечня ТОП-50 и по восьми компетенциям WorldSkills в области машиностроения.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области