Правительство РФ передумало брать с большегрузов по 3 рубля с километра

Российское правительство внесло изменения в постановление №120 от 31 января 2017 года о введении коэффициента 0,82. Как сообщается на официальном сайте кабинета министров, решение о том, что с 15 апреля будет использован коэффициент 0,51, уже принято.

Сам документ, правда, пока находится в стадии опубликования.

Таким образом, размер оплаты с каждого километра проезда по дорогам общего пользования для автомобилей с разрешённой максимальной массой свыше 12 тонн составит не 3 рубля 06 копеек, а 1 рубль 91 копейку. Сам документ пока не опубликован.

"Это решение принято на встрече председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева с представителями малого и среднего предпринимательства в области автомобильных перевозок, состоявшейся 23 марта 2017 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Средства, поступающие в федеральный бюджет в качестве оплаты по системе "Платон", будут направлены на дальнейшее развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.

Как сообщалось ранее, следующая индексация пройдёт не 1 июля этого года, как планировалось ранее, а только через год - 1 июля 2018 года, в целях уменьшения финансовой нагрузки на автоперевозчиков.