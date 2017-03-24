Юрий Чайка: «Хоть всех пересажай, но что толку?»

Вчера на совещание по соблюдению законодательства в сфере своевременной оплаты государственных и муниципальных контрактов в Дальневосточном, Сибирском, Приволжском и Уральском федеральных округах в Екатеринбург прибыли губернаторы, уполномоченные по защите прав предпринимателей, сотрудники прокуратуры этих регионов.

Фото: Генеральная прокуратура РФ

Генеральный прокурор Юрий Чайкаотметил, в частности, что прокуратура не только уменьшила число плановых и неплановых проверок бизнеса, но и берёт под свой контроль поведение заказчиков государственных и муниципальных контрактов.

В этом году Генпрокуратура впервые приняла участие в работе Санкт-Петербургского экономического форума, где призвала предпринимателей при возникновении проблем с оплатой из бюджета госконтрактов обращаться без промедлений в надзорный орган. Были даже организованы специальная горячая линия и ежемесячные дни приёма для частного бизнеса. За полгода поступило около 500 обращений и треть их оказались вполне обоснованными. А мер для прокурорского реагирования у прокуратуры предостаточно — от проверок и предписаний до возбуждения уголовных дел.

– В ходе подготовки этого совещания выяснилось, что в Курганской области очень много нарушений по этой части, – сказал генпрокурор. – Хоть всех пересажай, но что толку? Мы решили, что местным властям надо помочь, создадим рабочую группу, выедем на место и разберёмся, в чём причина…

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских напомнил журналистам, что слово прокуратура происходит от латинского "procurare", одно из значений которого – "заботиться", и подчеркнул, что прокуратура будет заботиться о нормальном бизнес-климате в стране.