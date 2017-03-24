Областная газета
Экономика 24 марта 2017, 15:14

Россия ограничила ввоз белорусского сыра

Федеральной службой по аккредитации приостановлено действие деклараций о соответствии требованиям ряда технических регламентов Таможенного союза нескольких видов сыров, поступающих в Россию из Республики Беларусь. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, производители не приняли необходимых мер по устранению ранее выявленных недостатков.

Под запрет попали: сыры "Раубичский" и "Тильзитер" производства Рогачевского молочно-консервного комбината, "Белорусское золото" и "Альпийский" Ошмянского сыродельного завода и "Гройцер" Браславского филиала Глубокского молочно-консервного комбината.

Кроме того, государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь было приостановлено действие декларации о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза сыра "Чёрный герцог" производства холдинга "Бабушкина крынка" (Могилёв).

Для изъятия продукции, поступившей в сопровождении отменённых деклараций, вся необходимая информация была направлена в соответствующие уполномоченные надзорные органы, сообщили в Россельхознадзоре.

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