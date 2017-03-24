Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процента

На очередном заседании совета директоров Банка России в пятницу, 24 марта, было принято решение о снижении ключевой ставки с 10 по 9,75 процента. Как сообщает пресс-служба регулятора, решение было принято в связи с тем, что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось.

"Инфляция снижается быстрее, чем прогнозировалось, - указывается в сообщении Банка России. - По оценке за первые двадцать дней марта, годовые темпы прироста потребительских цен сократились до 4,3%, с 5,0% в январе 2017 года. В феврале продолжилось замедление роста цен по всем основным группам товаров и услуг, а также снижение показателей месячной инфляции с исключением сезонности".

В связи с этим в Центробанке допустили возможность дальнейшего постепенного снижения ключевой ставки во II-III кварталах 2017 года.

Как отмечается, существенный вклад в замедление инфляции внесло укрепление рубля на фоне цен на нефть более высоких, нежели ожидалось. Интерес внешних инвесторов к вложениям в российские активы сохранился, а страновая премия за риск снизилась. Запасы сельскохозяйственной продукции по итогам 2015-16 года выросли, что привело к значительному замедлению продовольственной инфляции и снижению цен на плодоовощную продукцию.

Отметим, снижение ключевой ставки произошло в России впервые за полгода: последнее решение об установлении значения на уровне 10 процентов было принято регулятором в сентябре прошлого года.