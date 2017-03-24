ФССП: В Свердловской области на законных основаниях работает 4 коллекторских агентства

По состоянию на середину марта 2017 года на территории Свердловской области официально зарегистрированы четыре компании, которые могут осуществлять коллекторскую деятельность. Об этом в пятницу, 24 марта, заявили на пресс-конференции в ИА "Интерфакс-Урал" руководители областного управления Федеральной службы судебных приставов - структуры, на которую возложена функция контроля за коллекторами.

"С начала года было подано в УФССП России по Свердловской области семь заявлений на внесение сведений в Госреестр юридических лиц, одно заявление находится на рассмотрении, по одному заявлению поступил отзыв со стороны юридического лица, 4 свидетельства выдано, сведения об этих юридических лицах внесены в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, который опубликован на официальном сайте ФССП России, - сообщила пресс-служба УФССП по итогам пресс-конференции. - Юридические лица, внесенных в государственный реестр в Свердловской области: ООО «Авантаж», ООО «Югорское коллекторское агентство (ООО «Югория»), ООО «АРС ФИНАНС», ООО «Коллекторское агентство «Юридические технологии»".

На сегодняшний день в УФССП России по Свердловской области поступило 32 обращения граждан на действия коллекторов, 19 из них рассмотрено – нарушений не выявлено, 6 перенаправлено в другие Территориальные органы, остальные находятся на рассмотрении.

Отметим, с 1 января 2017 года вступил в действие Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 230-ФЗ «О коллекторах». В УФССП России по Свердловской области создан отдел по регулированию деятельности коллекторских агентств и рассмотрению обращений граждан с жалобами на деятельность коллекторов.