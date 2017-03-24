Станислав Набойченко: "На мой взгляд, нас не пустят в глобальные рейтинги по Проекту 5-100"

Профессор УрФУ Станислав Набойченко, более 20 лет возглавлявший уральский Политех, скептически высказался об участии университета в образовательном Проекте 5-100.

Фото: Павел Ворожцов

— Вуз делает всё от него зависящее, чтобы попасть в глобальные рейтинги, - говорит Станислав Набойченко. - Но, на мой пессимистический взгляд, нас туда не пустят. Это рынок, который давно поделён и где крутятся огромные деньги, новые «активисты» там не нужны. Впрочем, рейтинги и многое другое, что происходит сейчас в системе высшего образования, у меня вызывает только смех. Например, стремление, чтобы к нам приезжали иностранные преподаватели. Надо надеяться на свои силы и на своих преподавателей.

Кроме того, профессор оценил итоги слияния двух уральских вузов в Уральский федеральный университет, которое произошло несколько лет назад.

— Преобразования положительные, но могли быть лучше. Ожидаемого синергетического эффекта от слияния интеллектуалов УрГУ с технарями УПИ всё же не получилось.

Добавим, что завтра Станиславу Набойченко исполняется 75 лет. Большое интервью с ним читайте в печатной версии "Областной газеты".