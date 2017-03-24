Накануне Дня работника культуры Президент РФ наградил Владимира Грамматикова

Владимир Путин подписал указ о присуждении премий президента для молодых деятелей культуры и в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2016 год. В числе награждаемых – кинорежиссёр, уроженец Свердловска Владимир Грамматиков.

Владимира Грамматикова. Фото: youtube.com

Три номинанта на каждую премию президенту были предложены по итогам тайного голосования Совета по культуре и искусству. Награды за произведения для детей и юношества вручат классику советской анимации Леониду Шварцману, детскому писателю Анастасии Орловой, а за вклад в развитие отечественного киноискусства и культурно-эстетическое воспитание детей и юношества премия будет присуждена Владимиру Грамматикову. Напомним, что режиссёр является автором таких фильмов, как «Мио, мой Мио», «Усатый нянь», «Шла собака по роялю». Кстати, в декабре прошлого года в «ОГ» вышло большое интервью с режиссёром.