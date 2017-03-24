Евгений Куйвашев простился с сотрудником ФССП, умершим от полученного при исполнении обязанностей ранения

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в церемонии прощания с сотрудником Федеральной службы судебных приставов Сергеем Дмитриевым, скончавшимся на днях от последствий тяжелейшей черепно-мозговой травмы, полученной при исполнении служебных обязанностей.

На панихиду по умершему губернатор прибыл сразу же после окончания рабочей встрече глав регионов с генпрокурором РФ Юрием Чайкой.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор возложил цветы к гробу и принёс соболезнования родным и близким пристава.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

В церемонии прощания с сотрудником также приняли участие начальник Управления ФССП по Свердловской области Владимир Осьмак и его заместитель Евгений Швейковский.

Как ранее сообщалось, Сергей Дмитриев скончался 20 марта в больнице. В посягательстве на жизнь и здоровье сотрудника ФССП обвиняется местный предприниматель Сергей Сиволап. В начале октября сотрудники ведомства прибыли по месту жительства Сиволапа, чтобы описать принадлежащий ему автомобиль. В момент проведения ареста имущества в голову пристава попал тяжёлый стеклянный предмет, брошенный с балкона дома. У следствия сейчас есть основания полагать что бутылка была брошена именно Сиволапом. Судебный пристав в критическом состоянии был экстренно госпитализирован, его прооперировали, однако усилия медиков к положительному результату не привели.

Сергей Сиволап в настоящее время находится под стражей.