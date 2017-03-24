В администрации губернатора Свердловской области опровергли слухи о назначении Евгения Куйвашева врио главы региона

"Фейк" и "вброс": так охарактеризовали в администрации губернатора Свердловской области появившуюся в пятницу, 24 марта, информацию о том, что Евгений Куйвашев якобы назначен временно исполняющим обязанности главы региона.

"Евгений Владимирович как управленец, сумевший добиться хороших результатов на посту главы региона и находящийся в расцвете человеческих и творческих сил, безусловно, не исключает для себя возможность и впредь работать на благо Свердловской области, - прокомментировал ситуацию первый заместитель руководителя администрации губернатора, политолог Вадим Дубичев. - И он, конечно, сделает всё, чтобы регион получил развитие и в будущем, если глава государства и жители снова доверят ему этот ответственный пост. При этом существуют понятные официальные каналы обнародования такого рода решений, и губернатор, и президент не нуждаются в дополнительных "рупорах".

По словам Вадима Дубичева, те, кто осуществляет подобные вбросы в СМИ, своими спекуляциями дискредитируют саму систему принятия управленческих решений на самом высоком уровне. Между тем, как считает первый замглавы администрации губернатора, то что сообщение появилось в пятницу, совсем неслучайно, так как это "классическое время для появления фейков".