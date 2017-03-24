Борис Титов проведёт акцию в поддержку арестованных бизнесменов

Федеральный уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов вместе с региональным бизнес-обмудсменом Еленой Артюх провели приём предпринимателей, где были обозначены наиболее острые проблемы в работе бизнесменов. По словам Бориса Титова, сегодня в Свердловской области есть предприниматели, которые находятся в СИЗО под стражей при том, что к ним может применяться иная мера пресечения.

— К предпринимателям должны приниматься другие меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Мы будем за них бороться. Сегодня мы готовим всероссийскую акцию: 10 апреля в один день мы предлагаем всем бизнесменам, которые по решению следствия или суда находятся в СИЗО, подать заявления об изменении меры пресечения. Когда это сделают все вместе — власти поймут, что проблема действительно существует, и тогда решение судов может быть изменено, — отметил он.

Напомним, ранее «ОГ» писала об экс-генеральном директоре страховой компании «Северная казна» Александре Меренкове, который после обвинения в фальсификации финансовых документов и покушении на мошенничество был приговорён к трём годам лишения свободы. Тогда представители бизнес-сообщества региона, несогласные с предложенной мерой пресечения, заявили, что обратятся за помощью к Борису Титову.

Кроме того, федеральный уполномоченный отметил, что за последний год количество находящихся в СИЗО по экономическим статьям уменьшилось на 25 процентов. Но количество людей, находившихся под домашним арестом, увеличивается: за пять лет их стало на 40 процентов больше.