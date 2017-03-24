Выставку Russian Arms Expo перенесут из Нижнего Тагила в Подмосковье

Выставки вооружений Russia Arms Expo (RAE) и "Армия" будут объединены в одну и перенесены в подмосковный город Кубинка на территории парка "Патриот". Об этом сообщает РИА “Новости”. При этом оба бренда сохранятся, заявил 24 марта глава Минпромторга Денис Мантуров.

- Мы согласовали решение, что RAE и "Армия" будут проходить в одно и то же время на территории "Патриота", чтобы оптимизировать финансы и логистику. При этом бренды будут сохранены, — сказал Мантуров. - Мы не хотим потерять таким образом бренд, но площадок не должно быть много, мы не должны тратить бюджетные и небюджетные ресурсы.

Отметим, что Выставка Russian Arms Expo проходила в Нижнем Тагиле с 1999 года. В 2017 году RAE должна была пройти с 7 по 9 сентября. В подмосковном парке "Патриот" с 2015 года проводятся военно-технические форумы "Армия".