Борис Титов обратил внимание на "вымывание" малого бизнеса

Вчера в ходе визита в Екатеринбург федеральный уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов заявил, что проблема не только Свердловской области, но и всей страны — «вымывание» малого бизнеса.

- Идёт конкуренция с крупными сетями, но не за то, у кого лучше товар, а за то, у кого больше связей во власти, - пояснил Борис Титов.

Бизнес-омбудсмен также сказал, что некоторые предприятия получают из налоговой службы счета, сопоставимые с их годовым оборотом, поэтому уже несколько месяцев не могут выплатить своим сотрудникам зарплату.