Во Всемирный день театра билеты на спектакли можно купить с максимальной скидкой

В полночь 27 марта по всей стране стартует продажа билетов на театральные постановки со скидкой до 90 процентов. Акция Театр.Go приурочена ко Всемирному дню театров: на протяжение суток зрители смогут купить на Яндекс.Афише электронные билеты на спектакли гораздо дешевле, чем в обычные дни.

В этом году в акции примут участие 145 театров из 26 городов России. В нашей области это - Свердловский государственный академический театр драмы, Екатеринбургский театр юного зрителя и продюсерская компания «Арт Холдинг», спектакли которой идут в екатеринбургском Доме культуры железнодорожников.

Во Всемирный день театра скидка на постановки этих театров составит от 25 до 90 процентов.