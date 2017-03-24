Областная газета
Культура 24 марта 2017, 18:45

Во Всемирный день театра билеты на спектакли можно купить с максимальной скидкой

В полночь 27 марта по всей стране стартует продажа билетов на театральные постановки со скидкой до 90 процентов. Акция Театр.Go приурочена ко Всемирному дню театров: на протяжение суток зрители смогут купить на Яндекс.Афише электронные билеты на спектакли гораздо дешевле, чем в обычные дни. 

В этом году в акции примут участие 145 театров из 26 городов России. В нашей области это  - Свердловский государственный академический театр драмы, Екатеринбургский театр юного зрителя и продюсерская компания «Арт Холдинг», спектакли которой идут в екатеринбургском Доме культуры железнодорожников. 

Во Всемирный день театра скидка на постановки этих театров составит от 25 до 90 процентов. 

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