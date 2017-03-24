Российским туристам рекомендуют не приближаться к иностранным собеседникам ближе чем на 50 см

Консульский департамент МИД РФ опубликовал на своём сайте инструкцию для россиян, которые отправляются в зарубежную поездку.

В памятке говорится, что в любом государстве мира нужно проявлять дружелюбие к местному населению и считаться с его образом жизни. А также соблюдать законодательство страны, не заводить сомнительных знакомств, не ездить в неблагополучные районы, не грубить и не унижать достоинство представителей местного населения, не проявлять пренебрежения к местной культуре.

Россиянам не желательно приближаться к собеседнику ближе чем на 50-60 сантиметров и махать на него рукой. Фото: Александр Зайцев

Нельзя допускать оскорбительных высказываний по отношению к руководителям страны, вступать в конфликт с представителями правоохранительных органов, использовать оскорбительные жесты и нецензурные выражения. Не желательно приближаться к собеседнику ближе чем на 50-60 сантиметров и махать на него рукой: во многих странах это – проявление пренебрежения или презрения. И не критиковать местную (порой специфическую) кухню в присутствии местного населения.

В странах с различной долей чернокожего населения нужно воздерживаться от использования слов "негр" и его производных. В странах с исламскими традициями не следует обращать пристальные взгляды на женщин, указывать на них рукой или пальцем, пытаться познакомиться с ними на улице, входить в общественном транспорте в отделение, предназначенное для лиц иного пола. Также нельзя фотографировать молящихся, притрагиваться к Корану, входить в мечети в обуви и шортах, употреблять спиртные напитки в общественных местах, предлагать местным жителям алкоголь и изделия из свиной кожи в качестве подарка, допускать прилюдные объятия и поцелуи.

В памятке для туристов дипломаты рассказали и об особенностях невербального общения в разных странах. Так, в Великобритании поднятие бровей воспринимается как выражение скептического отношения, а вращение пальцем у виска – предложение решать самому. В Японии жест, который у нас подтверждает фразу "сыт по горло", может быть воспринят как физическая угроза, а продолжительный взгляд считается признаком агрессии. Эти тонкости нужно знать, чтобы случайно не обидеть местных жителей.

Полностью с правилами поведения в разных странах мира можно ознакомиться на сайте Консульского департамента МИД России